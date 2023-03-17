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الناتو يرحب ببدء تركيا التصديق على عضوية فنلندا

شعار حلف شمال الأطلسي
17 مارس 2023 21:36

رحّب ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الجمعة، بقرار تركيا إعطاء الضوء الأخضر لانضمام فنلندا إلى الحلف.

وقال إنه يجب أيضا السماح للسويد بالانضمام إلى التحالف "في أقرب وقت ممكن".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن تركيا ستبدأ إجراءات التصديق في البرلمان على طلب انضمام فنلندا إلى الحلف بعدما اتخذت هلسنكي خطوات ملموسة للوفاء بوعودها.

وقال أردوغان، في ختام اجتماع في أنقرة مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو "قررنا بدء بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو في برلماننا".

وسبق أن وافقت 28 دولة من أصل 30 دولة عضو في التحالف على ترشيح فنلندا.

وبخصوص طلب السويد الانضمام إلى الحلف، أعلن الرئيس التركي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي، أن أنقرة ستواصل المباحثات مع السويد حول القضايا المتعلقة بالإرهاب وإن طلب الأخيرة الانضمام إلى الحلف سيتوقف بشكل مباشر على الإجراءات التي ستتخذها.

وقال ستولتنبرغ "الأمر الأكثر أهمية هو أن تصبح كل من فنلندا والسويد عضوين في الناتو بسرعة، وليس أن تنضمّا في الوقت نفسه بالضبط".

 

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المصدر: وكالات
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