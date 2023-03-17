قبل يوم من انتهاء مدته.. الغموض يلف مصير اتفاق تصدير الحبوب
حصاد محصول القمح في قرية موزيكيفكا في منطقة خيرسون بأوكرانيا
17 مارس 2023 21:01
لا يزال الغموض يلف مصير اتفاق تصدير الحبوب والأسمدة من روسيا وأوكرانيا حيث لا تزال المفاوضات مستمرة قبل انتهاء الفترة الحالية.
وقالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إنها تواصل مساعيها من أجل تمديد الاتفاق.
وأوضحت اليساندرا فيلوتشي المتحدثة باسم الأمم المتحدة في جنيف خلال مؤتمر صحفي إن "الاتفاق ينص على التجديد مدة 120 يوما. المناقشات جارية ولن نطلق تكهنات".
في وقت سابق من الأسبوع، أوصت الأمم المتحدة بتمديد مبادرة تصدير الحبوب لما بعد 18 مارس، حتى وإن خفضت روسيا المدة إلى 60 يومًا.
تشكو موسكو من أن اتفاق تسهيل صادراتها من الأسمدة لم ينجح وتتهم حلفاء كييف الغربيين بعرقلة تطبيقه.
وتقول الأمم المتحدة إن الاتفاق، الذي توسطت فيه مع تركيا في يوليو الماضي، كان حيويا لدعم إمدادات الحبوب العالمية وتراجع الأسعار.
وأشارت وسائل إعلام إلى أن تدفقات المحاصيل في الوقت الحالي تتواصل رغم اقتراب الموعد النهائي لانقضاء الاتفاق، مع استمرار سفن الحبوب في الدخول والخروج من الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود في الوقت الحالي.
وتنتهي مدة الاتفاق الحالي غدا السبت 18 مارس.
وقال وكيل ملاحي إن صفقات جديدة أبرمت وإن مصر اشترت 120 ألف طن من القمح الأوكراني في مناقصة أمس الخميس.