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تركيا تبدأ إجراءات التصديق على انضمام فنلندا للناتو

أردوغان يستقبل الرئيس الفنلندي سولي نينيستو
17 مارس 2023 20:05

ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن تركيا ستبدأ إجراءات التصديق في البرلمان على طلب انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعدما اتخذت هلسنكي خطوات ملموسة للوفاء بوعودها.

وقال أردوغان، في ختام اجتماع في أنقرة مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو "قررنا بدء بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو في برلماننا".

وسبق أن وافقت 28 دولة من أصل 30 دولة عضو في التحالف على ترشيح فنلندا.

وبخصوص طلب السويد الانضمام إلى الحلف، أعلن الرئيس التركي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي، أن أنقرة ستواصل المباحثات مع السويد حول القضايا المتعلقة بالإرهاب وإن طلب الأخيرة الانضمام إلى الحلف سيتوقف بشكل مباشر على الإجراءات التي ستتخذها.

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المصدر: وكالات
رجب طيب أردوغان
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