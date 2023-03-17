"الصحة العالمية" تصدر توقعات متفائلة بشأن جائحة كوفيد

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن جائحة كوفيد-19 قد تتراجع هذا العام إلى حدّ يصبح فيه الخطر الذي تشكّله شبيهًا بخطر الإنفلونزا الموسمية. وقال مايكل راين مدير الطوارئ في المنظمة، خلال مؤتمر صحفي "أعتقد أننا بدأنا نصل إلى مرحلة ننظر فيها إلى كوفيد-19 مثلما ننظر إلى الإنفلونزا الموسمية، كخطر على الصحة وفيروس سيستمر بحصد أرواح لكن أيضًا فيروس لا يعرقل مجتمعنا". وأضاف "أعتقد أن ذلك سيحصل (...) هذا العام". وأعربت المنظمة عن ثقتها في أنها ستكون قادرة على إعلان انتهاء حالة الطوارئ العالمية في وقت ما في العام 2023، مشددة على أنها تتطلّع بشكل متزايد إلى اقتراب انتهاء مرحلة الجائحة. صادفت نهاية الأسبوع الماضي ثلاثة أعوام مذ وصفت منظمة الصحة العالمية تفشي كوفيد-19 بأنه جائحة.



وأكد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أن العالم في مكان أفضل حاليًا من أي وقت مضى خلال الجائحة.



وقال "أنا واثق من أننا سنكون قادرين هذا العام على القول إن كوفيد-19 قد انتهى باعتباره حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا".



كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة الطوارئ الصحية العامة في 30 يناير 2020 حين سجل أقل من 100 إصابة بالفيروس وصفر وفيات خارج الصين. وبدأ تفشي كوفيد-19، الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد، عام 2019 في مدينة ووهان بشرق الصين، ما تسبب بوفاة نحو سبعة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم حتى الآن وفقاً لإحصاءات رسمية. وقد تم تطوير العديد من العقارات واللقاحات المضادة للفيروس. ما مكن من التحكم بشكل كبير في الجائحة عبر العالم. أخبار ذات صلة «الصحة العالمية» تحذّر من تفشي الكوليرا في أفريقيا الصين تعيد فتح الحدود أمام جميع المسافرين

المصدر: آ ف ب