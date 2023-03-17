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تحذير من مخاطر تهدد ملايين الأطفال في منطقة الساحل

نازحون في الساحل الأفريقي
17 مارس 2023 17:38

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الجمعة، إن ملايين الأطفال يواجهون "خطرا شديدا"، بسبب الصراع المسلح المتصاعد والأزمات المناخية، في منطقة الساحل في غرب أفريقيا.

وذكرت المنظمة أن عشرة ملايين طفل في مالي وبوركينا فاسو والنيجر بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، في حين أن أربعة ملايين طفل آخرين مهددون بسبب انتشار أعمال العنف الإرهابي.

وقالت ماري بيار بوارييه المديرة الإقليمية لليونيسيف لمنطقة غرب ووسط أفريقيا "الأطفال محاصرون بشكل متزايد وسط الصراع المسلح، كضحايا للاشتباكات العسكرية المتصاعدة، أو استهدافهم من قبل جماعات مسلحة غير حكومية".

تشن جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" المتطرفين، هجمات منذ سنوات عديدة وفي دول الساحل بغرب أفريقيا. وتسببت هذه الأعمال الإرهابي في مقتل الآلاف ونزوح مئات الآلاف من الأشخاص عن قراهم.

وأشارت اليونيسيف إلى أن الجماعات الإرهابية تستهدف الأطفال بشكل مباشر، حيث اختطف مئات الأطفال في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

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المصدر: وكالات
منطقة الساحل الأفريقي
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يونيسيف
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