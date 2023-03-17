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روسيا تردّ على إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا

طائرة ميج-29 تقوم بمناورة خلال عرض عسكري
17 مارس 2023 17:07

ردّت روسيا، اليوم الجمعة، على قرار بولندا وسلوفاكيا إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.

قالت موسكو إن جميع الطائرات المقاتلة التي ترسلها دول الغرب إلى أوكرانيا ستُدمر بعدما تعهد البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بإرسال مقاتلات من طراز "ميج-29" إلى كييف.

وأرسلت الدول الأعضاء في الحلف مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بمليارات الدولارات الأميركية منذ بدء الأزمة الحالية.

واتهمت موسكو الغرب بالمشاركة مباشرة في الصراع من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة وحذرت من قبل أن أسلحة الحلف ستكون أهدافا مشروعة لقواتها.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "خلال العملية العسكرية الخاصة، ستكون كل هذه المعدات عرضة للدمار".

وأضاف أن "هذه الدول تتخلص من معدات قديمة غير ضرورية".

وطلبت سلوفاكيا مقاتلات "إف-16" من الولايات المتحدة في 2018 لتحدث طائراتها من طراز "ميج-29".

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المصدر: رويترز
طائرات مقاتلة
أوكرانيا
بولندا
سلوفاكيا
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