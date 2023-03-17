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الرئيس الصيني يزور روسيا مارس الجاري

الرئيس الصيني يزور روسيا مارس الجاري
17 مارس 2023 14:08

 أعلنت الرئاسة الروسية، الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الصيني شي جين بينج سيقوم بزيارة دولة إلى روسيا في الفترة من 20 إلى 22 مارس الجاري، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الكرملين في بيان له: "يقوم رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج بزيارة دولة لروسيا في الفترة من 20 إلى 22 مارس 2023، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وسيناقش الطرفان خلال المحادثات قضايا الساعة المتعلقة بمواصلة تطوير الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين روسيا والصين"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وجاء في البيان أن القادة سيتبادلان الآراء أيضا في سياق تعميق التعاون الروسي الصيني على الساحة الدولية.

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ومن المقرر أن يتم التوقيع على عدد من الوثائق الثنائية الهامة عقب المحادثات. ومن المتوقع أن يناقش شي خلال الزيارة، المقترح الصيني المكون من 12 نقطة، والذي تم الإعلان عنه مؤخرا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

وستكون هذه أول رحلة خارجية لـشي منذ فوزه بولاية ثالثة كرئيس في وقت سابق من شهر مارس الجاري.

المصدر: د ب أ
روسيا
الصين
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