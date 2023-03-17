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فنلندا تتوقع موافقة تركيا على أنضمامها للناتو

فنلندا تتوقع موافقة تركيا على أنضمامها للناتو
17 مارس 2023 10:13

تتوقع الحكومة الفنلندية أخبارا جيدة اليوم الجمعة من زيارة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فيما يتعلق بمسعى هلسنكي للإنضمام لحلف شمال الأطلسي"ناتو". وأعرب الرئيس الفنلندي  ساولي نينيستو ، الذي يزور تركيا حاليا، أمس الخميس عن توقعه بأن توافق أنقرة على انضمام بلاده إلى التحالف العسكري بعد أن يجري محادثات مع الزعيم التركي.

وفي حال حدوث ذلك، فإن هذا يعني أن الطريق سيكون مفتوحا بشكل عملي أمام فنلندا لتصبح عضوا في الناتو قبل السويد شريكتها في شمالي أوروبا. وقد يصدق البرلمان على قبول فنلندا قبل الانتخابات التركية في 14مايو.

وتقدمت كل من فنلندا والسويد منذ نحو عشرة أشهر بطلب للانضمام إلى عضوية الناتو، وحتى الآن، صدقت 28 دولة من أصل 30 دولة عضو في الناتو على بروتوكولات انضمامهما.

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ولم تصدق كل من المجر وتركيا فقط على ذلك حتى الآن. ومن المتوقع أن تعطي المجر موافقتها قريبا. وقال أردوغان في أنقرة يوم  الأربعاء، إن تركيا "ستفي بالوعد الذي قطعته على نفسها" بشأن انضمام فنلندا إلى عضوية حلف الناتو.

ولم يتكشف حتى الآن ما إذا كان البرلمان التركي سيبدأ مناقشة التصديق على توسع الحلف بضم دولتي الشمال الأوروبي ومتى سيتم ذلك.

المصدر: د ب أ
فنلندا
تركيا
السويد
الناتو
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