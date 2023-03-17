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صفقة سلاح بين السويد وبريطانيا لتزويد أوكرانيا

صفقة سلاح بين السويد وبريطانيا لتزويد أوكرانيا
17 مارس 2023 09:10

أعلنت السويد الخميس عن صفقة لبيع نظامها من سلاح المدفعية الذاتية الحركة "آرتشر" إلى بريطانيا، ما يتيح للندن منح نظام المدفعية الأقدم "آي أس 90" الذي تملكه إلى أوكرانيا.
وقالت الحكومة السويدية في بيان إن بريطانيا ستشتري 14 وحدة من مدفعية "آرتشر".
وكانت ستوكهولم قد أفادت في يناير أنها سترسل نظام "آرتشر" مباشرة إلى أوكرانيا دون تحديد العدد، لكنها أكدت الخميس إرسالها ثماني وحدات.
ونظام "آرتشر" الذي تطوره السويد هو مدفع هاوتزر آلي بالكامل مثبت على مركبة مدرعة صالحة لكل الطرق ويتم تشغيله عن بعد بتقنيات متطورة ويتميز بنظام تلقيم تلقائي.
وأضاف وزير الدفاع السويدي بال جونسون أن "نظام مدفعية مثل آرتشر، إلى جانب العربات المدرعة والدبابات، يزيد من القدرة الدفاعية لأوكرانيا ويمكنها من استعادة أراضيها".
وذكرت بريطانيا أن وحدات "آرتشر" الـ14 التي ستشتريها من السويد ستكون "بديلا مؤقتا لـ32 وحدة من نظام +آي أس 90+ سيتم منحها للقوات المسلحة الأوكرانية".
ولفتت الحكومة السويدية الى أنها خصصت حتى الآن دعما عسكريا بقيمة 16,9 مليار كرون (1,6 مليار دولار) لأوكرانيا.
وانضمت السويد في فبراير إلى مجموعة الدول الغربية التي تعهدت تقديم أسلحة ثقيلة لأوكرانيا، من خلال وعود بمنح كييف نحو 10 دبابات ليوبارد 2 بالإضافة إلى نظامي "أيريس تي" و"هوك" المضادين للطائرات.

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