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إلغاء مئات الرحلات بسبب الإضرابات في المطارات الألمانية

إلغاء مئات الرحلات بسبب الإضرابات في المطارات الألمانية
17 مارس 2023 08:48

سيواجه الركاب في أربعة مطارات ألمانية إلغاء أو تأجيل رحلاتهم اليوم الجمعة مع إضراب العمال عن العمل في أحدث موجة من التحرك العمالي التي تضرب أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال اتحاد المطارات الألمانية (ايه دي في) إن الإضرابات في مطارات دوسلدورف وكولونيا/بون وشتوتجارت وكارلسروه/بادن-بادن ستؤدي إلى إلغاء 681 رحلة.

وسيتضرر حوالي 89 ألف مسافر. ودعت نقابة فيردي العمالية إلى الإضرابات وذلك مع استمرار فشل المفاوضات بشأن أجور عمال أمن الطيران واستمرار الخلاف بشأن الأجور في القطاع العام.

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ووفقا للنقابة، سيبدأ الإضراب في مطار كولونيا/بون مساء الخميس بسبب طبيعة تغيير دورات العمل. ولن تنتهي الإضربات في بعض الأماكن حتى الساعات الأولى من صباح السبت.

ونصح مشغلو المطارات الركاب بالتحقق من شركات الطيران أو شركة الرحلات بشأن موقف رحلتهم قبل التوجه إلى المطار.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
إضرابات
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