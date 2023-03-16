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فضّ احتجاج على تعديل نظام التقاعد دون تصويت في فرنسا

احتجاجات قرب الجمعية الوطنية في باريس
17 مارس 2023 01:17

تدخلت الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس، مساء الخميس، لتفريق متظاهرين بالقرب من البرلمان حيث تجمع آلاف المحتجين على إقرار تعديل نظام التقاعد دون تصويت في البرلمان.
وقالت الشرطة إن قوات الأمن تدخلت لا سيما بخراطيم المياه بعد محاولة تدمير موقع "أوبليسك" في وسط ساحة "الكونكورد".
واختارت الحكومة الفرنسية تمرير مشروع القانون من دون تصويت في الجميعة الوطنية، بحسب مصادر قريبة من الحكومة.
وأثار المشروع تظاهرات وإضرابات في فرنسا. ووصل إلى مرحلته النهائية الخميس، إذ كان يفترض عرضه على تصويت النواب. ومن الواضح أن قرار الحكومة إقراره قبل التصويت ربما يؤشر على عدم تمكنها من حشد أكثرية في الجمعية الوطنية لإقراره.
وكان مجلس الشيوخ، حيث يحظى التحالف الداعم للرئيس بالغالبية، صوّت صباح الخميس من دون مفاجآت لصالح التعديل الذي يرفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
واجتمع الرئيس إيمانويل ماكرون، صباح الخميس في قصر الإليزيه، مع قادة الكتل الداعمة له، وكان أمام خيارين: إما الذهاب إلى تصويت نتيجته غير محسومة أو تمرير الحكومة مشروع القانون دون تصويت مستندة إلى بند دستوري يتيح لها ذلك يعرف باسم المادة 49.3. 

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المصدر: آ ف ب
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