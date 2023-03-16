«جسور»: ضرورة تحقيق السلام في سوريا وليبيا واليمن

جنيف (الاتحاد)

عقد مركز جسور إنترناشيونال للإعلام والتنمية ندوة دولية في جنيف ناقش فيها حالة السلام التي تعيشها العديد من الدول العربية، رغم استمرار جهود الأمم المتحدة المعنية بتحقيق الأمن والسلام لأكثر من عقد من الزمن.

وتناولت الندوة، التي عقدت بنادي جنيف للصحافة، جهود الأمم المتحدة في كلٍ من سوريا وليبيا واليمن، واستمرار حالة الحرب والصراع المسلح بهذه الدول في تأزيم جسيم لحالة حقوق الإنسان بتلك الدول، واستمرار فقدان الأمن والسلام والاستقرار بتلك الدول رغم استمرار عمل العديد من أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بتحقيق الأمن والسلام الدولي. وافتتحت الندوة بكلمة الخبير في قضايا الشرق الأوسط ورئيس مركز جسور إنترناشيونال، محمد الحمادي، الذي أكد أهمية مناقشة جهود وإنجازات الأمم المتحدة المعنية بتحقيق الأمن والسلام الدولي، وتحديداً الحاجة إلى بحث كل الجوانب المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار رئيس مركز جسور إنترناشيونال إلى أن سوريا وليبيا واليمن حالات صارخة في وضعها الإنساني والحقوقي وتضع العالم والأمم المتحدة أمام مسؤولية أخلاقية كبيرة جداً، حيث يجب أن يعمل الجميع وأن تتضافر الجهود الأممية من أجل تحريك وإنهاء هذه الملفات في أسرع وقت. وأكد الحمادي أن الأمم المتحدة انعكاس للدول وليست كياناً خاصاً، وقراراتها تنبع دائماً من مجلس الأمن، الذي يعكس بدوره تحرك الأمم المتحدة، مؤكداً أن هذا الكيان الذي أنشئ قبل تقريبا 75 عاماً، هدفه الأساسي هو نشر السلام والأمن في العالم، وأن تكون الشعوب قادرة على اتخاذ قرارها حتى تستطيع أن تحمي نفسها، وألّا تندلع الحروب وتتكرر المآسي كما حدث في منتصف القرن الماضي.

وخلال الندوة تحدث تيريي فالي، رئيس منظمة الجمعيات والشعب من أجل حرية التعبير، مستعرضاً الوضع الإنساني السيئ الذي يعيشه اليمن، وما يتعرض له المدنيون من انتهاكات وجرائم حرب أثرت على حياتهم وسلامتهم، وشدد على دور ورسالة الأمم المتحدة المتمثلة في تحقيق الغايات الرئيسة التي أنشئت من أجلها الأمم المتحدة، والتي يأتي في صدارتها حفظ الأمن والسلام الدولي.

وشدد الدكتور محمد سيكرو، مؤسس ورئيس مركز دراسات السلام والمصالحة، في كلمته على أهمية البدء في عملية سلام ومصالحة فاعلة في سوريا، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي لا يولي قضية السلام والمصالحة في سوريا اهتماماً كافياً، وأن سوريا ليست ضمن أولويات النظام الدولي والأمم المتحدة.

واستعرضت آي كاري، الباحثة والمدافعــة عن حقوق الإنسان، في كلمتهــا الوضع في ليبيا، حيث أكدت أن الحـالة في ليبيا تعتبر مختلفة عـن غيـرها من الدول التي تعاني الحـروب والصراعــات المسلحة، فليبيـا بلــد يمتــلك الكثير من الموارد والإمكانــات التي يستطيع بها أن يكون واحــداً من أكثر الدول تقدماً ونمواً.