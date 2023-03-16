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«حكماء المسلمين»: الإسلام دين الرحمة والتعايش والسلام

«حكماء المسلمين»: الإسلام دين الرحمة والتعايش والسلام
17 مارس 2023 01:32

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس المجلس، أنَّ الإسلام هو دين الرحمة والسلام، ويرتكز على مبادئ التسامح والإحسان، صدرت تعاليمه السمحة للعالم القيم الأخلاقية التي تعزِّز من التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية بين جميع البشر على اختلافهم وتنوعهم. وقال المجلس، في بيان بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة «الإسلاموفوبيا»، إن صناعة التخويف من الإسلام تنعكس سلباً، على التعايش السلمي والاندماج الإيجابي، وتثير الادعاءات الباطلة على تعاليم الإسلام السمحة ورسالته الوسطية التي جاءت سلامًا ورحمةً للعالمين، داعياً الهيئات والمنظَّمات الدولية ووسائل الإعلام العالمية إلى المساهمة في القضاء على ظاهرة رهاب وكراهية الإسلام. وأشاد مجلس حكماء المسلمين بتحديد 15 من مارس من كل عام يوماً دولياً لمكافحة الإسلاموفوبيا، وإحيائه لأوَّل مرة هذا العام، معرباً عن تقديره لكلمة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش؛ بمناسبة هذا اليوم، التي أكَّد فيها أنه منذ أكثر من 1000 عام ورسالة السلام والتعاطف والتراحم التي جاء بها الإسلام تشكل إلهاماً للناس حول العالم، وأن كلمة «الإسلام» ذاتها مشتقة من الجذر نفسه لكلمة السلام. إلى ذلك، دعا أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، محمد بشاري، إلى رسم الخطط المناسبة لمواجهة الصور النمطية الجاهزة عن الإسلام والمسلمين.
ولفت بشاري، في المؤتمر الدولي الذي عقد اليومين الماضيين في العاصمة الأذرية باكو تحت عنوان: «الإسلاموفوبيا كشكل محدد من أشكال العنصرية والتمييز»، إلى أهمية صناعة المحتوى الإعلامي الحضاري القادر على تجسير الهوة الثقافية بين المنظومات الثقافية الإنسانية، لافتاً إلى ضرورة تعزيز إسهام الكفاءات العلمية في تعميق جسور الحوار الحضاري مع المؤسسات الإعلامية والثقافية الغربية.

مجلس حكماء المسلمين
أحمد الطيب
الأزهر الشريف
السلام
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