الجيش الليبي يعثر على اليورانيوم المفقود جنوبي البلاد

حسن الورفلي (بنغازي)

أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس، العثور على كمية اليورانيوم التي أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدانها الأربعاء، مشيراً إلى أن القوات العسكرية عثرت على اليورانيوم المفقود على بعد 5 كم من المستودع الذي كان مخزناً به قرب الحدود التشادية، جاء ذلك في بيان للأمين العام للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء عبدالكريم هدية.

وأشار الأمين العام للقيادة العامة للجيش الليبي إلى أن ممثلاً عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حضر، أمس الأول، لمكتب القيادة وأبلغ عن اختفاء 10 براميل ووجود فتحة في المستودع من الجانب تسمح بخروج حجم البرميل الواحد، لافتاً إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات وتكليف قوة من الجيش الليبي للبحث عنها.

بدوره، أشار الأمين العام للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إلى زيارة أعضاء الوكالة للموقع في الجنوب الليبي عام 2020، وجرد العدد الموجود، وإغلاق المستودع بالشمع الأحمر، مؤكداً أنه بناء على التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولخطورة هذه المواد، اتفق على تكليف حراسات للحفاظ عليها.

وأوضح أن الوكالة الدولية تعهدت بتوفير احتياجات الحراسات والتي تتضمن ملابس خاصة وكمامات وغيرها لحماية المكلفين بالحراسة من الأمراض التي تسببها مادة اليورانيوم، مضيفاً: «لم توفر الوكالة هذه الاحتياجات، الأمر الذي تطلب وجود أعضاء الحراسة على مسافة بعيدة تؤمّن عدم إصابتهم أو تعرضهم لمخاطر الإصابة». ونشرت قيادة الجيش الليبي فيديو للكمية التي فقدت وجرى التحفظ عليها لترسل الوكالة متخصصين للتعامل معها، مرجحة أن تكون الفصائل التشادية حاولت الاستيلاء على البراميل على أمل العثور بداخلها على ذخائر أو أسلحة تستفيد منها، مشيرة إلى أن التعامل مع هذه المواد الخطرة والمشعة يحتاج إلى دعم حقيقي للمحافظة عليها والتعامل الآمن معها بحكم خطورتها. وكان مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنوا، أمس الأول، فقدان نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع في ليبيا، حسبما ذكرت «رويترز».

في سياق آخر، أشاد بيان رئاسي صادر عن مجلس الأمن الدولي بالدور المصري في تيسير مسار مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين الذي نتج عنه التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، مشدداً على أهمية الحاجة إلى إيقاع جديد للبناء على هذا التقدم، كما شدد على دعم مبادرة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي بقوة للدفع نحو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال العام الجاري.