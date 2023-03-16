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تطبيع كامل لاتفاق عسكري استخباري بين سول وطوكيو

الرئيس الكوري الجنوبي ورئيس وزراء اليابان في مؤتمر صحفي
17 مارس 2023 01:04

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك -يول، الخميس، أنه وافق على "تطبيع كامل" لاتفاق مشاركة المعلومات الاستخباراتية العسكرية بين بلاده واليابان من أجل الرد بشكل أفضل على تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية، حسبما أفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

جاءت تصريحات الرئيس الكوري في أعقاب القمة التي جمعته برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في العاصمة اليابانية طوكيو، والتي أشار فيها إلى اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية التي كانت حكومة سول السابقة هددت بتعليقها وسط خلاف ثنائي حول العمل القسري في زمن الحرب.

وقال يون، في مؤتمر صحفي "أعتقد أنه ينبغي أن يتمكن بلدانا من تبادل المعلومات بشأن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ النووية ومساراتها والرد عليها".

بدوره، قال رئيس الوزراء الياباني، بعد اللقاء، إن مسألة تعزيز العلاقات الثنائية تعد أمرا ملحا.

واتفق المسؤولان أيضا على استئناف الزيارات الدبلوماسية المتبادلة.

كانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخا قادرا على حمل رؤوس نووية، ويصل مداه إلى آلاف الكيلومترات، وذلك قبل بدء اللقاء بين رئيس وزراء اليابان والرئيس الكوري الجنوبي.

ينظر إلى الاتفاق، الذي وقع عام 2016، على أنه رمز للتعاون الأمني بين سول وطوكيو.

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المصدر: د ب أ
كوريا الجنوبية
يون سوك-يول
اليابان
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