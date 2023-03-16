الجمعة 17 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

استجواب حاكم مصرف لبنان في تهم فساد

استجواب حاكم مصرف لبنان في تهم فساد
17 مارس 2023 01:32

الاتحاد (بيروت) 

أخبار ذات صلة
«العدل اللبنانية» تطالب بتوقيف حاكم المصرف المركزي
«البنك الدولي» يعلن دعم الفئات الفقيرة والزراعة في لبنان بـ 500 مليون دولار

مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمس، للمرة الأولى أمام محققين أوروبيين، في إطار تحقيقات تتمحور حول ثروته وشبهات غسل أموال، حسبما أفادت مصادر مطلعة. وهناك مجموعة تحقيقات قضائية تطال حاكم المصرف المركزي اللبناني، سواء في لبنان أو خارجه، تتمحور حول شبهات تبييض أموال و«إثراء غير مشروع». وكشف مصدر قضائي أن سلامة أجاب أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا «عن 100 سؤال طرح عليه، وقدم شرحاً مستفيضاً» و«دحض كل الشبهات التي تتهمه بغسل الأموال»، مشيراً إلى أن جلسة الاستجواب دامت أكثر من خمس ساعات.
وبحسب المصدر، يمثل سلامة عند الساعة العاشرة صباح اليوم، لاستكمال التحقيق معه، مشيراً إلى أن الوفد الأوروبي يعتزم طرح 100 سؤال إضافي، لينهي بذلك مهمته فيما يتعلّق بسلامة شخصياً.
 وشهد محيط قصر العدل في بيروت انتشاراً أمنياً مكثفاً لدى وصول سلامة، ووكلاء الدفاع عنه صباح أمس. وينظر محقّقون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في قضايا غسل أموال واختلاس في لبنان مرتبطة بسلامة. واستمعوا في يناير في بيروت إلى شهود، بينهم مديرو مصارف وموظفون حاليون وسابقون في مصرف لبنان.
وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة «فوري أسوشييتس» المسجلة في الجزر العذراء، ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان. 
وقبل عام، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية «يوروجاست» أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمّدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و«اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021».
ورجّح المصدر القضائي أن «يغادر المحققون الأوروبيون بيروت صباح غد، على أن يعودوا في موعد يحدد لاحقاً للاستماع إلى شقيق الحاكم، رجا سلامة، ومساعدته ماريان الحويك».

لبنان
مصرف لبنان المركزي
رياض سلامة
بيروت
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«الترجيحية» تطيح أرسنال خارج الدوري الأوروبي
الرياضي
«الترجيحية» تطيح أرسنال خارج الدوري الأوروبي
اليوم 03:02
أنور قرقاش: دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ
الإمارات
أنور قرقاش: دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ
اليوم 01:34
سلطان بن أحمد القاسمي خلال جولته على هامش الزيارة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يطلع على مشروع تطوير المباني الداخلية لجامعة الشارقة
اليوم 01:34
مكتوم بن محمد لدى ترؤسه اجتماع المجلس القضائي (من المصدر)
الإمارات
مكتوم بن محمد: القضاء العادل والنزيه والمُستقِل يعني مجتمعاً مستقراً
اليوم 01:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©