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أزمة الهجرة تثير الانقسامات في أوروبا

أزمة الهجرة تثير الانقسامات في أوروبا
17 مارس 2023 01:32

دينا محمود (لندن)

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لا يشكل الجدل الدائر في الأوساط السياسية والإعلامية في بريطانيا، بشأن الانتقادات التي وجهها نجم الكرة الإنجليزي السابق جاري لينكر لسياسة حكومة بلاده حيال ملف المهاجرين، سوى رأس جبل جليد أزمة الهجرة غير القانونية، التي تواجهه بريطانيا، مثلها مثل الكثير من دول العالم. فالانتقادات، التي أدت لاتهام لينكر بعدم الحياد بوصفه مقدماً لأحد أبرز البرامج الرياضية على شاشة الـ«بي بي سي»، والتي أدت لتعليق عمله، أعادت تسليط الضوء على المأزق الذي يواجه الدول الكبرى، في ما يتعلق بالتعامل مع أزمة اللاجئين والتي بلغت مستويات تُنذر بالخطر. فبحسب التقديرات، شهد العام الماضي وحده نحو 330 ألف محاولة غير قانونية، لاختراق حدود الاتحاد الأوروبي، وهو العدد الأكبر منذ أزمة اللاجئين السوريين التي اندلعت عام 2016. والذي يشكل زيادة بنسبة 64 %، عما كان عليه الحال في عام 2021. وتتسق هذه التقديرات، مع البيانات التي تشير إلى أنه بحلول منتصف عام 2022، كان قد تم تهجير 103 ملايين شخص قسراً في مختلف أنحاء العالم، منهم قرابة 37 مليوناً تحولوا إلى لاجئين وطالبي لجوء. وجاء الجانب الأكبر من هؤلاء الأشخاص من دول مثل سوريا وأفغانستان وأوكرانيا، بجانب جنوب السودان وفنزويلا. وأكد خبراء، في تصريحات نشرتها صحيفة «الأبزرفر» البريطانية، أن التزايد الهائل الذي شهده العام الماضي، في عدد المهاجرين وطالبي اللجوء، لا يعود فقط للصراعات السياسية والمواجهات العسكرية والاضطرابات الاقتصادية، وإنما يُعزى كذلك، إلى تبعات ظاهرة التغير المُناخي، والارتفاع الكبير في عدد السكان. فالتغيرات المُناخية أدت إلى تفاقم الجفاف الذي يجتاح منطقة القرن الأفريقي، ويتواصل للعام السادس على التوالي، بما يُنذر بمجاعة، ربما ستكون الأسوأ من نوعها هناك، منذ عقود طويلة. بجانب ذلك، لا يزال المواطنون من ذوي الدخل المحدود في الدول النامية، يعانون من شُح المواد الأساسية، سواء بفعل استمرار تبعات أزمة سلاسل التوريد الناجمة عن فترة تفشي وباء كورونا، أو جراء تواصل المواجهات في أوكرانيا، ما يدفعهم لمحاولة الهجرة إلى الدول الغربية الأكثر ثراء. ويشدد الخبراء، على ضرورة أن تتعاون الدول الكبرى، وأن تنسق جهودها كذلك مع الأمم المتحدة، بهدف استحداث طرق آمنة وقانونية إضافية لطالبي اللجوء، وذلك جنبا إلى جنب، مع تعزيز المساعي الرامية لزيادة المساعدات المقدمة للدول المنكوبة بالصراعات والكوارث الطبيعية.

أوروبا
الهجرة
المهاجرين
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