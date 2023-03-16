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البنتاجون: روسيا تحاول انتشال حطام المسيرة الأميركية

صور لاعتراض مقاتلة روسية للمسيّرة الأميركية
17 مارس 2023 00:49

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، الخميس، أن لديها مؤشرات تُرجِح محاولة روسيا انتشال حطام الطائرة المسيرة الأميركية التي سقطت بعد اعتراض روسي لها فوق البحر الأسود يوم الثلاثاء، إلا أنها قللت من فرص نجاح موسكو في ذلك.
وقال الجنرال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاجون "لدينا مؤشرات تُرجح محاولة روسيا انتشال حطام المسيرة (إم. كيو 9)... لكن من المستبعد للغاية في تقديرنا أن يتمكنوا من استرجاع أي شيء له فائدة".
وأوضح مسؤول أميركي، طلب عدم نشر هويته، أن سفنا روسية شوهدت قرب المنطقة التي تحطمت فيها الطائرة المسيرة لكن لا يبدو أنها تمكنت من استرجاع أي أجزاء من حطام الطائرة بعد.
ولم يتضح إن كانت السفن ما زالت في المنطقة.
كانت روسيا أعلنت، أمس الأربعاء، أنها ستحاول انتشال حطام طائرة الاستطلاع المسيرة.
وقال نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن في روسيا، في مقابلة مع قناة "روسيا-1"، "لا أعرف إذا كنا سنتمكن من انتشالها أم لا، لكن يجب القيام بذلك. وسنعمل بالتأكيد على ذلك. آمل بالطبع أن ننجح". 
وتقول الولايات المتحدة إن طائرتها المسيّرة تحطمت في البحر الأسود بعد أن اعترضتها طائرتان مقاتلتان روسيتان. وهو ما تنفيه موسكو.

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المصدر: وكالات
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