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بلينكن يعلن مساعدات جديدة لمنطقة الساحل الأفريقي

الرئيس النيجري محمد بازوم يلتقي وزير الخارجية الأميركي بلينكن
16 مارس 2023 23:21

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، تقديم مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 150 مليون دولار أميركي لمنطقة الساحل الأفريقي.

أدلى بلينكن بهذا الإعلان في النيجر أثناء زيارة التقى خلالها الرئيس محمد بازوم.

وقال إن المساعدات ستلبي الاحتياجات في النيجر وبوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا.

وأضاف أن الحزمة تشمل أيضا تمويلا لدعم اللاجئين من منطقة الساحل في ليبيا والنيجر.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن هذه المساعدات ستوفر الدعم لإنقاذ حياة لاجئين وغيرهم من المتضررين من الصراعات ومن انعدام الأمن الغذائي.

وبلينكن أول وزير خارجية أميركي يزور هذه المستعمرة الفرنسية السابقة، وهي قاعدة عسكرية رئيسية للقوات الغربية في حملتها لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

استهل بلينكن زيارته بلقاء مقاتلين سابقين نبذوا الإرهاب ويستفيدون من برنامج لإعادة الاندماج تموّله الولايات المتحدة بنحو 20 مليون دولار أميركي.

يقدّم هذا البرنامج لهؤلاء المتطرفين السابقين "خيارا أفضل" وفق بلينكن الذي قال، إثر اللقاء "من وجهة نظرنا إنه في الحقيقة نموذج" للمنطقة.

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