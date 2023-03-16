الأمم المتحدة تؤيد تمديد اتفاق تصدير الحبوب

أيدت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، تركيا وأوكرانيا بالدعوة إلى تمديد الاتفاق الذي يسمح بالتصدير الآمن للحبوب من روسيا وأوكرانيا لمدة 120 يوما بعد أن اقترحت روسيا تمديده 60 يوما فقط.
ينتهي العمل بالاتفاق بعد غد السبت 18 مارس.
وكان قد أُبرم مع روسيا وأوكرانيا في يوليو الماضي بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، ثم تم تمديده في نوفمبر لمكافحة أزمة غذاء عالمية ناجمة عن أسباب من بينها توقف تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا البلدين المنتجين للقمح.
وردا على سؤال بشأن تصريحات تركيا، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك "بالنسبة لنا، نص الاتفاق واضح ويدعو إلى التمديد 120 يوما".
وقالت تركيا، أمس الأربعاء، إنها ستواصل المحادثات لتمديد الاتفاق 120 يوما بدلا من 60. وذكرت أوكرانيا أيضا أنه يجب تمديد الاتفاق 120 يوما.
وعندما طلب منها التعليق على تصريحات دوجاريك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين اليوم الخميس "الاتفاق سيمدد 60 يوما".
واجتمع مسؤولون كبار بالأمم المتحدة وروسيا في جنيف يوم الاثنين لمناقشة تمديد اتفاق الحبوب.
وموازاة مع اتفاق الحبوب الصادرات الزراعية الأوكرانية عبر البحر الأسود، أبرم اتفاق مدته ثلاث سنوات وافقت فيه الأمم المتحدة على المساعدة في تسهيل تصدير الأغذية والأسمدة الروسية.
تقول موسكو إن القيود المفروضة على المدفوعات والخدمات اللوجستية وقطاعات التأمين تشكل "عائقا" أمام مثل هذه الشحنات.
وقال دوجاريك يوم الثلاثاء "تم إحراز تقدم ملموس لكن لا يزال هناك بالفعل بعض العقبات، لا سيما فيما يتعلق بأنظمة الدفع. وستتواصل جهودنا للتغلب على تلك العقبات بلا هوادة".
وبحسب الأمم المتحدة، صدرت أوكرانيا بموجب الاتفاق حتى الآن ما يقرب من 25 مليون طن من الحبوب أغلبها من الذرة والقمح.