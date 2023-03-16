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5 قتلى بتحطم مروحية في إقليم كردستان العراق

أرشيفية
16 مارس 2023 20:57

قتل خمسة أشخاص على الأقلّ بتحطّم مروحية في منطقة نائية في شمال العراق، كما أعلنت سلطات إقليم كردستان الذي يحظى بحكم ذاتي الخميس، مؤكدة أن من بين القتلى "عناصر في حزب العمال الكردستاني".

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في بيان أن مروحية من طراز يوروكوبتر AS350 "تحطمت" ليل الأربعاء الخميس في منطقة دهوك، "ما أدى إلى مقتل جميع ركابها".

ومن جهته أكد مسؤول التواصل مع الإعلام الأجنبي في حكومة إقليم كردستان لاوك غفوري أن "خمسة أشخاص على الأقل قتلوا"، مضيفاً أن "التحقيق لا يزال قائماً من قبل المسؤولين الأمنيين لتحديد لمن تعود المروحية وأسباب الحادث".

وقال لفرانس برس إن "بعض الركاب الذين قتلوا في الحادث هم عناصر في حزب العمال الكردستاني وفق التحقيق الأولي".

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المصدر: وكالات
كردستان العراق
العراق
تحطم مروحية
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