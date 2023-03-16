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الرئيس الجزائري يجري تعديلاً وزارياً

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون
16 مارس 2023 20:50

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، تعديلا وزاريا وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن الرئاسة.

شمل التعديل الوزاري 11 حقيبة منها الخارجية والمالية، بحسب بيان تلاه المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وعين أحمد عطاف (70 عاما) وزيرا للخارجية. وكان قبلها شغل منصب وزير مكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية. وهو دبلوماسي متخرج من المدرسة الوطنية للإدارة.

يخلف عطاف الدبلوماسي رمطان لعمامرة.

سبق أن شغل عطاف منصب وزير الخارجية بين عامي 1996 و1999.

كما عين لعزيز فايد مدير الميزانية، وزيرا للمالية خلفا لإبراهيم جمال كسالي. وكذلك تم تعيين رئيس اللجنة الأولمبية عبد الرحمان حماد وزيرا للشباب والرياضة خلفا لعبد الرزاق سبقاق.

وعينت مريم بن ميلود وزيرة للرقمنة والإحصائيات خلفا لحسين شرحبيل. وقد جاء التعديل الحكومي الجديد بالطيب زيتوني وزيرا للتجارة وترقية الصادرات خلفا لكمال رزي. كما عين يوسف شرفة وزيرا للنقل خلفا لكمال بلجود ومحـمد نذير العرباوي مديرا لديوان رئاسة الجمهورية.

وقد عينت فايزة دحلب وزيرة البيئة والطاقات المتجددة خلفا لسامية موالف وأحمد بداني وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية خلفا لهشام سفيان صلواتشي، إلى جانب تعيين مختار ديدوش وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية خلفا لياسين حمادي.  

كان آخر تعديل وزاري أجراه تبون في حكومة أيمن بن عبد الرحمن، في سبتمبر مسّ خاصة وزارة الداخلية بتعيين إبراهيم مراد مكان كمال بلجود الذي أصبح وزيرا للنقل ثم غادر الحكومة في هذا التعديل.

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