كوليبا يكشف جزءاً من محادثته مع وزير خارجية الصين

كشف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الخميس، جزءا من محادثته الهاتفية مع نظيره الصيني تشين غانغ.
وقال كوليبا إنه بحث مع تشين احترام مبدأ وحدة الأراضي، فيما شددت بكين على ضرورة استئناف محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.
وكتب وزير الخارجية الأوكراني، عبر موقع تويتر إثر محادثته الهاتفية مع الوزير الصيني "ناقشنا أهمية مبدأ وحدة الأراضي".
وقدمت الصين، قبل أسابيع، خطة تهدف إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة الأوكرانية الحالية.
حملت الوثيقة عنوان "موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".
وتضم الورقة، التي نشرت يوم 24 فبراير الماضي، على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية، 12 نقطة، أبرزها: دعوة موسكو وكييف إلى إجراء محادثات سلام، ورفض اللجوء إلى استخدام السلاح النووي، واحترام سيادة الدول.