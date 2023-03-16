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الصين تحضّ أوكرانيا وروسيا على استئناف محادثات السلام

أرشيفية
16 مارس 2023 19:12

حضّ وزير الخارجية الصيني تشين غانغ في محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الخميس، على استئناف محادثات السلام بين كييف وموسكو "في أقرب وقت ممكن"، وفق ما أعلنت بكين.

وقال تشين في بيان إن "الصين تخشى أن تتصاعد الأزمة وتخرج عن نطاق السيطرة.

وتأمل أن يحافظ الطرفان على الهدوء، وأن يمارسا ضبط النفس، ويستأنفا محادثات السلام في أقرب وقت ممكن، وأن يعودا إلى طريق التسوية السياسية".

هذه المكالمة هي أول محادثة رسمية بين المسؤولين منذ تولي وزير الخارجية الصيني منصبه في ديسمبر.

وأضاف الوزير "تأمل الصين أن تبقي أوكرانيا وروسيا على الأمل في الحوار والمفاوضات".

 

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