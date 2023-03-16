مصير اتفاق تصدير الحبوب لا يزال غامضاً قبيل انقضائه
حصاد القمح في أوكرانيا
16 مارس 2023 19:07
قبل يومين من انقضائه، لا يزال مصير اتفاق تصدير الحبوب ومنتجات زراعية أخرى من أوكرانيا وروسيا غير واضح.
تراجعت أسعار القمح في الوقت الذي يسعى فيه المتداولون إلى استيضاح مصير صفقة تصدير الحبوب.
وأفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء بأن موسكو اقترحت تجديد الصفقة لمدة ستين يوما أخرى، أي نصف المدتين السابقتين للمبادرة.
ورفضت كييف المقترح الروسي وقالت إنه يناقض شروط الاتفاق الشامل، في حين أن تركيا تفضل تمديده لمدة 120 يوما. واتجهت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو إلى أول تراجع خلال خمس جلسات، بعدما وصلت لأعلى مستوى خلال أسبوع أمس الأربعاء.
وتواصل سفن الحبوب الجديدة الدخول والخروج من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، بحسب البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة.
وتجاوزت 12 سفينة التفتيش الداخلي على مدار الأيام الأربعة الماضية وغادر نفس العدد الموانئ بعد تحميل الحبوب والبذور الزيتية. وغادرت سفينتان أخريان على الأقل حتى الآن اليوم الخميس.
وينقضي الاتفاق الذي توسطت فيها في البداية الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي، يوم 18 مارس الجاري.