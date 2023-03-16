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قتيل في انفجار بمبنى بجنوب روسيا

أرشيفية
16 مارس 2023 19:16

نقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤولين قولهم إن شخصاً واحداً على الأقل لقي حتفه وأصيب اثنان، اليوم الخميس في انفجار وحريق بمبنى لدورية الحدود التابعة لجهاز الأمن الاتحادي الروسي في مدينة روستوف-أون-دون جنوب البلاد.

وأظهر مقطع فيديو التقطته رويترز تصاعد عمود من الدخان الأسود الكثيف في الهواء بالقرب من مبان سكنية ومركز تسوق في منطقة سكنية بالمدينة.

ونقلت وكالات الأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي القول إن حريقا اندلع في ورشة عمل مما تسبب في انفجار وانهيار جزء من المبنى.

وأضاف أن هناك ضحايا لكن لم يقدم تفاصيل.

وقال فاسيلي جولوبيف حاكم روستوف إن الحريق نتج على ما يبدو عن ماس كهربائي.

وأضاف في رسالة نُشرت على قناته على تيليجرام "تسبب امتداد الحريق في انفجار خزانات للوقود وزيوت التشحيم".

وأوضح أنه تم إخلاء المباني المجاورة وفتحت السلطات تحقيقا، مضيفا أن الحريق امتد لمساحة تزيد على 800 متر مربع.

وذكرت وكالات الأنباء أنه بحلول الساعة الرابعة مساء (1300 بتوقيت جرينتش) تم إخماد الحريق.

ونقلت عن خدمات الطوارئ المحلية القول إن شخصا قتل وأصيب اثنان آخران في الحادث.

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