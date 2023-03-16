الجمعة 17 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

المملكة المتحدة تعرض على موظفي خدمات الإسعاف زيادة أجورهم

المملكة المتحدة تعرض على موظفي خدمات الإسعاف زيادة أجورهم
16 مارس 2023 18:22

تعتزم حكومة المملكة المتحدة أن تعرض على الممرضات والقابلات وموظفي خدمات الإسعاف، زيادة أجورهم بنسبة 5% في العام المقبل، وذلك في محاولة لإنهاء أشهر من الإضرابات، بحسب ما قاله أشخاص مطلعون على الأمر.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء، بأنه سيتم الإعلان عن الاقتراح في وقت لاحق اليوم الخميس، بحسب ما قاله الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم. وستقوم نقابات عمالية، من بينها "الكلية الملكية للتمريض"، و"يونيسون"، و"جي إم بي" فيما بعد، بطرح الاقتراح على أعضائها للتصويت عليه.

أخبار ذات صلة
اكتشاف أدلة على إنتاج الجبنة في العصر الحجري
إضراب يعطل خدمات القطارات في بريطانيا

جدير بالذكر أن الحكومة ظلت تجري محادثات مع النقابات لأكثر من أسبوع، بعد أن وافق الوزراء على مناقشة المدفوعات النقدية للسنة المالية الحالية، بالإضافة إلى زيادة الأجور في السنة التالية، التي من المقرر أن تبدأ في أبريل المقبل.

المصدر: د ب أ
بريطانيا
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«الترجيحية» تطيح أرسنال خارج الدوري الأوروبي
الرياضي
«الترجيحية» تطيح أرسنال خارج الدوري الأوروبي
اليوم 03:02
أنور قرقاش: دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ
الإمارات
أنور قرقاش: دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ
اليوم 01:34
سلطان بن أحمد القاسمي خلال جولته على هامش الزيارة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يطلع على مشروع تطوير المباني الداخلية لجامعة الشارقة
اليوم 01:34
مكتوم بن محمد لدى ترؤسه اجتماع المجلس القضائي (من المصدر)
الإمارات
مكتوم بن محمد: القضاء العادل والنزيه والمُستقِل يعني مجتمعاً مستقراً
اليوم 01:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©