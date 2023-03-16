محكمة تؤجل القبض على رئيس وزراء باكستان السابق

أمرت محكمة عليا باكستانية الشرطة، اليوم الخميس، بتأجيل القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان ليوم آخر.
وقال فؤاد تشودري، مساعد خان إن المحكمة العليا في لاهور مددت أمرا بتأجيل القبض على خان حتى غد الجمعة. وأكد أمير مير وزير الإعلام قرار المحكمة.
وفي يومي الثلاثاء والأربعاء، تجمع العشرات من أنصار خان لتحصين منزله بهدف منع قوات الأمن من إلقاء القبض عليه لعدم مثوله أمام المحكمة.
وأثارت محاولة القبض على خان بأمر من المحكمة اشتباكات بين أنصاره وقوات الأمن في الحي الذي يعيش به في مدينة لاهور.
وأضرم محتجون النيران في عربات للشرطة وسيارات ودراجات نارية ورشقوا بعبوات حارقة قوات الأمن التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وهدأت أعمال العنف بعد أن علقت المحكمة أمس الأربعاء قرار القبض على خان.