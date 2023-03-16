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روسيا: لا نشكّل «تهديدًا» لفنلندا والسويد و«نأسف» لطموحهم

دميتري بيسكوف
16 مارس 2023 17:47

أكّدت روسيا، اليوم الخميس، أنها لا تشكّل "تهديدًا" لفنلندا والسويد اللتين تعرقل أنقرة انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو الأربعاء إن تركيا توصلت إلى قرار بشأن التصديق على طلب هلسنكي الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومن المقرر أن يجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الخميس لصحافيين "ندّدنا مرارًا بهذا التوجه حيال انضمام فنلندا والسويد، قلنا مرارًا إن روسيا لا تشكّل بأي حال تهديدًا لهذين البلدين".

ولفت إلى أن "لا خلاف" بين هذين البلدين وروسيا.

وأضاف بيسكوف "لم يهددونا أبدًا، لذلك لا نشكّل تهديدًا لهم، ولا يسعنا إلا أن نأسف" لطموحهم بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وتقدّمت كلّ من السويد وفنلندا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ولا تزال تركيا التي تعتبر موافقتها ضرورية بصفتها دولة عضو في الحلف، ترفض المصادقة على انضمام الدولتَين.

ومن شأن أي توسيع للناتو أن يثير حفيظة موسكو التي قاومت تاريخيًا أي توسّع للحلف باتّجاه الشرق ودانت بشدة أي مؤشرات إلى احتمال انضمام أوكرانيا إليه.

 

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