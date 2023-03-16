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أميركا تنشر مقطع فيديو لمسيرة تحطمت فوق البحر الأسود

أميركا تنشر مقطع فيديو لمسيرة تحطمت فوق البحر الأسود
16 مارس 2023 17:00

بعد تحطم طائرة عسكرية أميركية بدون طيار (درون)، فوق البحر الأسود، نشر الجيش الأميركي مقطع فيديو للواقعة.

وتُظهر لقطات الفيديو طائرة مقاتلة روسية تقوم بإفراغ الوقود بينما تقترب من الطائرة الأميركية بدون طيار، ثم تحلق على مسافة قريبة جدا منها.

وفي اقتراب ثان منها، أفرغت الطائرة الروسية، وهي من طراز «سو 27-»، الوقود مرة أخرى ثم اصطدمت بالطائرة الدرون، بحسب ما قاله مركز القيادة الأوروبي الأميركي، اليوم الخميس.

ومع ذلك، يعتبر التصادم بين الطائرتين غير واضح في مقطع الفيديو.

وبحسب الولايات المتحدة، فقد توقفت الكاميرا لحوالي دقيقة.

وبعد ذلك، يمكن في الفيديو رؤية مروحة الطائرة بدون طيار بعد أن تلفت جزئيا.

وبحسب المعلومات الأميركية، فقد اصطدمت الطائرة بدون طيار من طراز "إم كيو9-" بطائرة مقاتلة روسية في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود، الثلاثاء.

وقال الجيش الأميركي إن طائرتين حربيتين روسيتين بدأتا مناورة اعتراض.

وألحقت إحدى الطائرتين الحربيتين أضرارا بمروحة الطائرة الأميركية بدون طيار.

ونفى الروس مسؤوليتهم عن الحادث واتهموا الجانب الأميركي بالاستفزاز.

 

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المصدر: وكالات
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