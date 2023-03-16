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صدامات عنيفة في أثينا خلال احتجاج على «كارثة القطار»

صدامات عنيفة في أثينا خلال احتجاج على «كارثة القطار»
16 مارس 2023 16:56

وقعت صدامات عنيفة، اليوم الخميس، في أثينا بين الشرطة ومجموعة من المتظاهرين على هامش التجمعات الغاضبة المستمرة منذ أكثر أسبوعين، إثر حادث القطار الذي خلّف 57 قتيلاً، وفق مراسلي وكالة «فرانس برس».

وجرت الاشتباكات على مقربة من البرلمان في وسط العاصمة وألقى المتظاهرون زجاجات حارقة، فيما رد الشرطيون مستخدمين الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

كما أضرمت النيران في حاويات قمامة في شارع قريب من جامعة أثينا، وحُطمت نوافذ متاجر.

واستعملت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع في المنطقة المحيطة بالجامعة.

وتظاهر أكثر من 40 ألف شخص، من بينهم حوالى 25 ألفا في أثينا، بعد أكثر من أسبوعين من تصادم قطار ركاب بقطار شحن، في حادث عزته السلطات إلى خطأ بشري لكنه كشف عن اختلالات خطيرة في نظام السكك الحديد.

وسبق أن تخللت أعمال عنف تظاهرات في الثامن من مارس شارك فيها نحو 40 ألف شخص في أثينا.

 

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المصدر: وكالات
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