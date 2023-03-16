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18 قتيلاً في 3 هجمات في بوركينا فاسو

آثار هجوم على قرية في بوركينا فاسو (أرشيفية)
16 مارس 2023 16:48

أفادت مصادر محلية وأمنية، اليوم الخميس، عن مقتل 18 مدنيا، بينهم اثنان من القوات الرديفة للجيش، الاثنين في ثلاثة هجمات شنها مسلحون يشتبه في أنهم إرهابيون في وسط شرق بوركينا فاسو وشمالها.

وقال سكان من المنطقة لوكالة «فرانس برس»: إن «مجموعات إرهابية هاجمت قرية توابين» في محافظة بولغو (وسط شرق).

وقتل سبعة مدنيين على الأقل في الهجوم وأصيب أربعة آخرون بالرصاص، بحسب المصادر نفسها التي أوضحت أن السكان فروا من القرية باتجاه بلدة غرنغو.

ووقع في اليوم نفسه هجومان آخران في محافظة لوروم (شمال)، بحسب مصادر محلية.

 

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