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إضراب يعطل خدمات القطارات في بريطانيا

إضراب يعطل خدمات القطارات في بريطانيا
16 مارس 2023 15:33

تم إلغاء ما يصل إلى ثلاث من بين كل خمس خدمات للقطارات في بريطانيا، اليوم الخميس، بسبب إضراب جديد لعمال السكك الحديدية، في ظل استمرار موجة الإضرابات الصناعية بجميع أنحاء البلاد.

ويقوم المعلمون في إنجلترا وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات أيضا بإضراب، استمرارا لإضراب أمس الأربعاء، عندما شاركوا في واحد من أكبر أيام الإضراب المنفردة منذ نحو 10 أعوام، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الخميس.

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وتوقف ما يصل إلى نصف مليون شخص من المعلمين والمحاضرين وصغار الأطباء وموظفي الخدمات الحكومية وسائقي مترو أنفاق لندن وصحفيين في هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) وموظفين في شركة أمازون، عن العمل في "يوم تقديم الميزانية".

وقال مسؤولون نقابيون في تجمع حاشد في لندن، شارك به عشرات الآلاف من المضربين والمؤيدين للاضراب، إن الإضراب بعث برسالة قوية إلى الحكومة بشأن تعاملها مع الخلافات.

المصدر: د ب أ
بريطانيا
لندن
إضراب
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