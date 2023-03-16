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"الشيوخ الفرنسي" يصادق على نص إصلاح نظام التقاعد

شاشات كبيرة تظهر نتائج التصويت على إصلاحات المعاشات التقاعدية الحكومية في مجلس الشيوخ الفرنسي
16 مارس 2023 14:24

صادق مجلس الشيوخ الفرنسي ذو الأغلبية اليمينية صباح الخميس على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، قبل طرح النص على الجمعية الوطنية في مرحلة أخيرة.

وانتهت الجلسة، التي استمرت ساعة و45 دقيقة، بتبني النص بـ193 صوتًا مقابل 114 صوتًا. وصوّت أغلبية الأعضاء اليمينيين والوسطيين تأييدا للإصلاح.

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المصدر: وكالات
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مجلس الشيوخ الفرنسي
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