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قطار شحن يخرج عن القضبان في أريزونا الأميركية
عنصر من الشرطة في أريزونا(أرشيفية)
16 مارس 2023 13:31
نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المتحدث باسم مكتب مأمور مقاطعة موهافي قوله إن قطار شحن يحمل مواد خطرة خرج عن القضبان بغرب ولاية أريزونا الأميركية مساء أمس الأربعاء.
وأفادت صحيفة نيويورك تايمز أنه لم ترد أي تقارير بعد عن أي تسرب للمواد الخطرة عقب الحادث الذي وقع في مقاطعة موهافي بالقرب من الحدود مع كاليفورنيا ونيفادا.
وذكرة قناة فوكس 10 التابعة لشبكة فوكس نيوز الإخبارية أن السلطات أبلغت المجلس الوطني لسلامة النقل الأميركي وشركة (بي.إن.إس.إف) للسكك الحديدية بالحادث ويحققان في الوقت الحالي.
ولم يرد مكتب المأمور أو المجلس الوطني لسلامة النقل أو شركة (بي.إن.إس.إف) على طلب من رويترز للتعليق.
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