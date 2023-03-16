بولندا تجري محادثات مع سلوفاكيا بشأن نقل طائرات إلى أوكرانيا

قال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك، في مقابلة مع راديو 1، إن بولندا تجري محادثات مع سلوفاكيا بشأن نقل طائرات مقاتلة من طراز ميج 29 - إلى أوكرانيا.

وأضاف بلاشتشاك أن الخطة هي نقل الطائرات التي تعود إلى الحقبة السوفيتية من خلال "تحالف أوسع" من الدول، دون أن يذكر أسماء الأعضاء الآخرين في المجموعة. وقال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن تسليم الطائرات يمكن أن يتم في الأسابيع الأربعة إلى الستة المقبلة، وهي خطوة من شأنها تخطي العتبة بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي " الناتو" التي ترفض تقديم القوة الجوية لكييف.