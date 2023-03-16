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في ظل الاحتجاجات.. ماكرون يريد تصويتاً على إصلاح نظام التقاعد

رجال الشرطة خلال مظاهرة في اليوم الثامن من الإضرابات في فرنسا
16 مارس 2023 11:04

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء أنه "يرغب في الذهاب الى تصويت" في الجمعية الوطنية على مشروعه لإصلاح نظام التقاعد الذي يثير موجة من الاحتجاجات في فرنسا، وذلك بعد يوم ثامن من التظاهرات والإضرابات في البلاد.

وقالت الرئاسة الفرنسية لوكالة فرانس برس مساء الأربعاء بعد اجتماع بين ماكرون ورئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن ووزراء، إن الرئيس "يرغب بالذهاب الى التصويت" في الجمعية الوطنية الخميس. 

وأضافت مصادر قريبة من الرئيس "علينا أن نقوم بتعبئة بين البرلمانيين في روح من المسؤولية"، مضيفة "المشاورات ستتواصل غدا"، في وقت لم يعرف بعد ما إذا كانت هناك غالبية برلمانية تؤيد الإصلاح ومن شأنها أن تحسم التصويت في الجمعية الوطنية.

وذكرت مصادر متطابقة في الفريق الرئاسي أن الرئيس لم يقرّر بعد تبني الإصلاح بموجب البند 49.3 من الدستور الذي يتيح إقرار نص من دون تصويت.

وتواصل الإضراب في قطاعات عدة في فرنسا الأربعاء، أبرزها النقل وجمع النفايات، بينما شهدت مناطق عدة تظاهرات احتجاجية على المشروع.
ومنذ 19 يناير، تظاهر ملايين الفرنسيين ثماني مرات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح.

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المصدر: وكالات
نظام التقاعد
إيمانويل ماكرون
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