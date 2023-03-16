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الصين تطلق قمراً اصطناعياً جديداً للتجارب

أرشيفية
16 مارس 2023 09:07

أطلقت الصين بنجاح قمرا اصطناعيا جديدا للتجارب إلى الفضاء مساء أمس، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية بشمال غربي الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم إطلاق القمر الاصطناعي "شييان-19" على متن الصاروخ الحامل لونغ مارش-11، ودخل مداره المخطط بنجاح.

وسيُستخدم القمر بشكل أساسي في أغراض مسح الموارد الأرضية، والتخطيط الحضري، والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها، وغيرها من المهام.

ويمثل إطلاق "شييان-19"  المهمة الـ467 لسلسلة الصواريخ الحاملة لونغ مارش.

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