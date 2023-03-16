بلينكن: تخصيص مساعدات لإثيوبيا بأكثر من 331 مليون دولار
وزير الخارجية أنطوني بلينكين يلتقي نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميكي ميكونين في أديس أبابا
16 مارس 2023 07:59
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن بلاده تقدم مساعدات إنسانية لإثيوبيا بقيمة تزيد على 331 مليون دولار.
وأوضح بلينكن في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "في إثيوبيا، نقدم أكثر من 331 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لدعم الخدمات الصحية والتغذوية، والحصول على المياه النظيفة، ومكافحة انعدام الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات الحيوية للاجئين".
ووصل بلينكن إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في وقت متأخر الثلاثاء.