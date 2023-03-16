مجلس الأمن يمدد مهمة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان
مجلس الأمن الدولي(أرشيفية)
16 مارس 2023 07:40
صوّت مجلس الأمن الدولي الأربعاء لتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان لمدة عام. وصوت 13 من أصل 15 عضوا في المجلس لتمديد تفويض البعثة المعروفة باسم "يونيمس" حتى 15 مارس 2024، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وفي وقت سابق هذا الشهر، حض رئيس البعثة نيكولاس هايسوم حكومة جنوب السودان على تنفيذ اتفاق السلام بهدف إجراء انتخابات "ذات صدقية" العام المقبل. ومن المتوقع أن تحافظ "يونيمس"، على "مستويات قوتها بحد أقصى يبلغ 17 ألف جندي و2,101 من أفراد الشرطة". ومهمة البعثة بموجب قرار مجلس الأمن الذي تم تبنيه هي حماية المدنيين وتحسين ظروف إيصال المساعدات الإنسانية ودعم تنفيذ عملية السلام ورصد انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والإبلاغ عنها.