كوريا الشمالية تطلق صاروخاً "بعيد المدى"

بث إخباري مع ملف لقطات لتجربة صاروخ كوري شمالي ، في محطة للسكك الحديدية في سيول
16 مارس 2023 07:17
أعلنت سيول أن كوريا الشمالية أطلقت الخميس "صاروخا بالستيا بعيد المدى"، في الوقت الذي يقوم فيه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بزيارة إلى طوكيو.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي إن "قواتنا العسكرية رصدت إطلاق صاروخ بالستي بعيد المدى من محيط منطقة سونان في بيونغ يانغ"، مشيرة في تصريح لوكالة فرانس برس إلى أن الصاروخ عابر للقارات. وأضافت هيئة الأركان المشتركة أن الصاروخ الذي حلّق مسافة ألف كيلومتر جرى إطلاقه على مسار مرتفع، وعادة ما يتم ذلك لتجنب التحليق فوق البلدان المجاورة.
وخلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية، دعا يون إلى تعزيز التعاون الثلاثي مع اليابان والولايات المتحدة، قائلا إن "كوريا الشمالية ستدفع ثمنا واضحا لمثل هذه الاستفزازات المتهورة"، وفق بيان صادر عن مكتبه. وأعلن مجلس الوزراء الياباني أن الصاروخ الكوري الشمالي وصل إلى ارتفاع أكثر من 6,000 كيلومتر، وهو الأقصى له. وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للصحافيين إنه سيلتقي بأعضاء من مجلس الأمن القومي، مضيفا "السلام والاستقرار في المنطقة مسألة مهمة بشدة".