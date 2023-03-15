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مقتل 3 إرهابيين شمالي بغداد

مقتل 3 إرهابيين شمالي بغداد
16 مارس 2023 02:36

بغداد (الاتحاد)

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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة  العراقية اللواء يحيى رسول مقتل 3 إرهابيين في قضاء «الطارمية» شمالي بغداد.
وقال رسول أمس: «بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية، ومن خلال العمليات الاستباقية، تمكنت قوة من لواء المشاة الـ 23 الفرقة السادسة، وفوج الطارمية من نصب كمين لعصابات داعش الإرهابية وقتل 3 إرهابيين في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد». 
 وأشار إلى «تمكن طيران الجيش من تدمير وكر لعصابات داعش الإرهابية في منطقة وادي الشاي ضمن قيادة عمليات المقر المتقدم في كركوك، أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش».

بغداد
العراق
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