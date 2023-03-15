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الإمارات: دور محوري للبعثة الأممية بحماية المدنيين في جنوب السودان

الإمارات: دور محوري للبعثة الأممية بحماية المدنيين في جنوب السودان
16 مارس 2023 02:36

نيويورك (الاتحاد)

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أكدت دولة الإمارات أن هناك دوراً محورياً لبعثة الأمم المتحدة في دولة جنوب السودان في حماية المدنيين، مشيرةً إلى أنها صوتت أمام مجلس الأمن الدولي لصالح تجديد ولاية البعثة. وقالت بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «صوتت دولة الإمارات لصالح تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، نظراً للدور المحوري الذي تضطلع به في حماية المدنيين، وتيسير المساعدات الإنسانية، إلى جانب تقديمها الدعم لجنوب السودان في تنفيذ اتفاق السلام المعاد تنشيطه». وأضافت: «كما ترحب الدولة بإدراج لغة في القرار تسلط الضوء على الحاجة إلى إجراء تقييم منتظم، يركز على تحليل المخاطر الناشئة من تغير المناخ، والتي تطال السلم والأمن، وتأثيرها على تنفيذ ولاية البعثة».

الإمارات
جنوب السودان
الأمم المتحدة
مجلس الأمن الدولي
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