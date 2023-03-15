نشاط إماراتي مكثف في مجلس الأمن

نيويورك (الاتحاد)

كثفت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة نشاطها الدبلوماسي في مجلس الأمن الدولي، حيث عقدت سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين وأجرت مناقشات حول حقوق الإنسان في أفغانستان والسلام بالأراضي الفلسطينية وقضية التغير المناخي.

وقالت البعثة في تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي بموقع «تويتر» أرفقتها بمجموعة من الصور: «محادثة هاتفية مثمرة مع السيد مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، حيث ناقشنا المفاوضات المستمرة لتجديد مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، والمساعدات الإنسانية العابرة للحدود في سوريا، ووضع حقوق الإنسان في أفغانستان».

وأضافت في تغريدة أخرى: «نقاش ثري مع السيد جون ليندون، المدير التنفيذي للتحالف من أجل السلام في الشرق الأوسط، حول زيارته الأخيرة لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وجهود دولة الإمارات في مجلس الأمن لخفض العنف المتصاعد في الأرض الفلسطينية المحتلة، والخطوات التي يمكن لمنظمات المجتمع المدني، من مثل (التحالف من أجل السلام)، اتخاذها للمساعدة في الحد من التوترات على الأرض».