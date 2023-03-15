بيدرسون: الوضع في سوريا يجافي الإنسانية والمنطق

جنيف (الاتحاد)

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، أمس، إن الوضع الراهن في سوريا أصبح يفوق الاحتمال والاستمرار بنفس الأسلوب «يجافي الإنسانية والمنطق».

وأضاف بيدرسون، في بيان بمناسبة الذكرى السنوية للنزاع السوري، أن «لتحديات التي واجهت عمليات الاستجابة للزلازل الكارثية كانت بمنزلة تذكير صارخ بأن الوضع الراهن غير قابل للاستدامة، ولا يمكن القبول به».

وتابع «بينما يدخل الصراع في سوريا عامه الـ 13، فإننا نتذكر بمزيد من الأسف الخسائر البشرية الفادحة والانتهاكات والمعاناة التي تعرض لها الملايين ليس أقلهم المهجرين قسراً وعشرات الآلاف ممن لا يزالون رهن الاعتقال التعسفي والمختطفين والمفقودين».

وشدد بيدرسون على أنه «أصبح واجبنا الإنساني الجماعي يحتم علينا عدم تسييس جهود الإغاثة فنحن بحاجة إلى الوصول عبر جميع الوسائل وبحاجة إلى موارد سخية وبحاجة إلى هدوء مستمر».