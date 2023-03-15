تونس.. جهود لمواجهة عوائق الحصول على قرض «صندوق النقد»

شعبان بلال (تونس، القاهرة)

رغم مرور أشهر عدة على توصل تونس لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية، إلا أن الاتفاق النهائي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن.

وأوضح المحلل الاقتصادي التونسي والأستاذ بجامعة قرطاج آرام بلحاج، أن تونس حصلت على الاتفاق التقني بشأن قرض صندوق النقد، لكن الاتفاق النهائي يلزمه بعض الخطوات التي يجب أن تتخذها الحكومة التونسية. وأضاف بلحاج، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هناك خطوات اتخذتها تونس بالفعل بتعديل أسعار المحروقات وتنقيح قانون المساهمات والمنشآت العمومية والاتفاق مع الاتحاد التونسي للشغل على زيادة الأجور. وتواصل الحكومة التونسية جهودها للحصول على القرض لتخفيف حدة الأوضاع الاقتصادية، لكن الجهود لم تثمر حتى الآن عن موافقة نهائية من الصندوق الذي يفرض شروطاً تتعلق بالدعم والأسعار والأجور والإصلاحات الاقتصادية. من جانبه، أكد المحلل السياسي التونسي محمد صالح العبيدي، أن هناك 5 أسباب رئيسة لعدم حصول تونس على قرض صندوق النقد، منها عجز الحكومة عن وضع إجراءات فعالة للتخفيض في كتلة الأجور من 17% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، وغياب أي إجراء لرفع الدعم عن المواد الأساسية، وبخاصة مواد الطاقة. وأوضح العبيدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، وجود حالة تململ من صندوق النقد في علاقته بالملف التونسي لغياب الاتفاق بين اتحاد الشغل، وهو أكبر منظمة نقابية والحكومة على طريقة ومنهجية الإصلاحات، والصندوق يفرض هذا الاتفاق لمنح القسط الأول من القرض. ولفت المحلل السياسي إلى أن خطاب الرئيس التونسي أواخر فبراير الذي قال فيه صراحة بأن تونس يجب أن تجد حلولاً بديلة بعيداً عن الصناديق الدولية، جعل مجلس صندوق النقد الدولي يؤجل الطلب التونسي إلى إشعار غير معلوم.

وكشف الباحث في الشؤون السياسية الدولية محمد حميدة عن أنه في مقدمة الأسباب التي قد تؤجل قرار الصندوق وربما اتجاهه نحو إعادة التفاوض هو رفض اتحاد الشغل للإصلاحات في البلاد. وأوضح حميدة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هناك خلافاً كبيراً على المستوى السياسي بين عددٍ من الأحزاب والحكومة في تونس يلقي بأثره على المفاوضات، في حين أن بعض الجهات الخارجية المؤثرة والمانحة لها حسابات مغايرة ربما تختلف مع سياسة الحكومة، وهي مؤثرات ثانوية في المشهد إلى جانب التأثير الأكبر المتمثل في الوضع الاقتصادي الذي لم يتقدم بدرجات تمثل تلبية شروط صندوق النقد. ورأى المحلل السياسي التونسي منذر ثابت أن هناك أسباباً عدة، منها ما هو معلن ورسمي يتعلق بتأخر الإصلاحات الهيكلية من الحكومة التونسية التي يطالب بها الصندوق، مثل رفع الدعم والتخلص من المؤسسات العمومية المفلسة وغيرها، لكن الأسباب غير المعلنة تتعلق بعدم اقتناع الصندوق بأن القروض السابقة تم التصرف فيها بطريقة حسنة، وكذلك أسباب سياسية تتعلق التأثير الدولي في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.