ضبط 3 إرهابيين في المغرب

الرباط (الاتحاد)

أعلن الأمن المغربي، أمس، توقيف ثلاثة أشخاص موالين لتنظيم «داعش» الإرهابي، للاشتباه بتورطهم في ارتكاب جريمة قتل شرطي أثناء مزاولته لمهامه.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني (تابعة لوزارة الداخلية) بالمغرب. وقال البيان، إن «عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تمكنت من توقيف 3 متطرفين موالين لتنظيم داعش الإرهابي للاشتباه بتورطهم في ارتكاب جريمة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي، والتي كان ضحيتها شرطي أثناء مزاولته لمهامه».

وأضاف: «تشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهم أعلنوا مؤخراً الولاء للأمير المزعوم للتنظيم الإرهابي داعش، وصمموا العزم على الانخراط في مشروع إرهابي محلي بغرض المساس الخطير بالنظام العام».

وبين حين وآخر، يعلن المغرب تفكيك خلايا إرهابية، ويقول إن استراتيجيته لمكافحة الإرهاب نجحت في تفكيك 200 خلية منذ عام 2003.