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331 مليون دولار مساعدات أميركية لإثيوبيا

331 مليون دولار مساعدات أميركية لإثيوبيا
16 مارس 2023 02:36

واشنطن (وكالات)

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بلينكن: تخصيص مساعدات لإثيوبيا بأكثر من 331 مليون دولار
بلينكن يجري مباحثات في إثيوبيا

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، مساعدات إنسانية جديدة من بلاده لإثيوبيا تتجاوز قيمتها 331 مليون دولار. 
ونقلت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان عن الوزير بلينكن الموجود حالياً في إثيوبيا ضمن جولته الأفريقية: أن «هذا التمويل سيوفر الدعم المنقذ للحياة للنازحين والمتضررين من الصراع والجفاف وانعدام الأمن الغذائي في إثيوبيا». 
وأكد بلينكن أن «الولايات المتحدة هي أكبر دولة منفردة تقدم مساعدات إنسانية لإثيوبيا»، مبيناً أن الإعلان عن هذه المساعدات الجديدة سيساعد في تعميق الشراكة بين الولايات المتحدة وأفريقيا. وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد التقى في وقت سابق أمس، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد «لمناقشة مجموعة من القضايا الحاسمة للعلاقة بين الولايات المتحدة وإثيوبيا». وحسب بيان منفصل لوزارة الخارجية الأميركية فقد ناقش الوزير وآبي «التقدم الكبير في تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بعد إسكات المدافع في شمال إثيوبيا».

وزارة الخارجية الأميركية
أنتوني بلينكن
إثيوبيا
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