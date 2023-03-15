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موسكو تطالب واشنطن بالابتعاد عن مجالها الجوي

موسكو تطالب واشنطن بالابتعاد عن مجالها الجوي
16 مارس 2023 02:36

عواصم (وكالات) 

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طالبت موسكو، أمس، واشنطن بالابتعاد تماماً عن مجالها الجوي بعد تحطم طائرة مسيّرة أميركية، اعترضتها طائرتان روسيتان، في البحر الأسود، في أول مواجهة مباشرة معلنة بين القوتين منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وتتبادل واشنطن وموسكو الاتهامات بشأن الحادث الذي وقع في المجال الجوي الدولي بالقرب من أراضٍ تقول روسيا إنها ضمتها من أوكرانيا. وقالت موسكو: إن ذلك يدل على أن الولايات المتحدة تشارك بشكل مباشر في الأزمة، بينما وصفت واشنطن الحادث بأنه عمل متهور من جانب روسيا.
وقالت موسكو إنها ستحاول انتشال حطام الطائرة المسيّرة من البحر. وقالت واشنطن إنه ربما لا يُنتشل أبداً وإنه جرى اتخاذ خطوات لضمان ألا تحصل روسيا على معلومات استخباراتية من الحطام.
وقال نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي: «يواصل الأميركيون القول إنهم لا يشاركون في العمليات العسكرية، وهذا أحدث تأكيد على أنهم مشتركون بشكل مباشر في هذه الأنشطة».
وقال الجيش الأميركي إن الحادث نجم عن تصادم في الجو بعد أن اقتربت مقاتلتان روسيتان من طراز «سو-27» من إحدى طائراتها المسيّرة من طراز «إم كيو-9» ريبر، وكانت في مهمة استطلاع فوق المياه الدولية. وذكرت واشنطن أن المقاتلتين اقتربتا من الطائرة المسيّرة، وسكبتا الوقود عليها قبل أن تحطم إحداهما مروحة الطائرة المسيّرة لتسقط في البحر.
وأفاد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي بأن المسؤولين الأميركيين أبلغوا السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، بأن على موسكو توخي المزيد من الحذر، وقال «رسالتنا: لا تفعلوا ذلك مجدداً».
ونفت موسكو وقوع تصادم، وقالت: إن الطائرة المسيّرة تحطمت بعد «مناورات خطيرة». وأضافت أن الطائرة حلقت «عمداً، وبشكل استفزازي» قرب المجال الجوي الروسي مع إغلاق أجهزة الإرسال، وسارعت موسكو بالدفع بالمقاتلتين لتحديد هويتها.

موسكو
روسيا
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واشنطن
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