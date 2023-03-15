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أوستن يكشف محتوى محادثته مع نظيره الروسي بعد حادث المسيّرة

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن
15 مارس 2023 23:28

أجرى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ونظيره الروسي سيرغي شويغو مكالمة هاتفية، اليوم الأربعاء، في اليوم التالي من اعتراض طائرتين روسيتين مسيّرة أميركية فوق البحر الأسود، وفق ما أفادت موسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية "في 15 مارس، تحدث وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عبر الهاتف بمبادرة من الجانب الأميركي" دون تقديم مزيد من التفاصيل.

بدوره، قال وزير الدفاع الأميركي، اليوم الأربعاء، إنه أبلغ نظيره الروسي بأن الولايات المتحدة ستواصل تحليق طائراتها في المجال الجوي الدولي.

وخلال الاتصال الهاتفي، قال أوستن "ستواصل الولايات المتحدة الطيران حيثما يسمح القانون الدولي بذلك". وأضاف "يتعين على روسيا تشغيل طائراتها العسكرية بطريقة آمنة ومهنية".

كانت الولايات المتحدة اتهمت روسيا بإسقاط الطائرة المسيّرة أمس فوق البحر الأسود بواطسة طائرتين من طراز "سو-27". وهو ما تنفيه موسكو.

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المصدر: وكالات
لويد أوستن
سيرغي شويغو
سيرجي شويجو
طائرة مسيرة
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